النقد الدولي يخفض بشكل حاد توقعاته لأسعار النفط لعامين

وجاء في تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري للتوقعات الاقتصادية العالمية، أنه تم تخفيض التوقعات لعام 2020 بواقع 22.42 دولار مقارنة بتوقعات شهر يناير، أي إلى 35.61 دولار للبرميل.

وووفقا للتقرير، ففي عام 2021 من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 37.87 دولار (أقل من التوقعات السابقة بـ20.16 دولار).