خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء بشكل حاد، توقعاته لمتوسط أسعار النفط الخام في السوق العالمية لعامي 2020 و2021 .
وجاء في تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري للتوقعات الاقتصادية العالمية، أنه تم تخفيض التوقعات لعام 2020 بواقع 22.42 دولار مقارنة بتوقعات شهر يناير، أي إلى 35.61 دولار للبرميل.
وووفقا للتقرير، ففي عام 2021 من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 37.87 دولار (أقل من التوقعات السابقة بـ20.16 دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر النقد الدولي يخفض بشكل حاد توقعاته لأسعار النفط لعامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.