أعلن مسؤولون بريطانيون اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في مستشفيات البلاد، بلغ 11005 حالات.
وأضاف المسؤولون أنه تم تسجيل 744 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 11005.
ولفت المسؤولون إلى أن بين الضحايا الـ744، لم يكن لدى 58 شخصا منهم أي أمراض مزمنة وأعمارهم تراوحت بين 38 و96 عاما.
وسجلت الإصابات المؤكدة في البلاد في آخر إحصائية امس الاثنين، أكثر من 88600 حالة.
ولفت المسؤولون إلى أن بين الضحايا الـ744، لم يكن لدى 58 شخصا منهم أي أمراض مزمنة وأعمارهم تراوحت بين 38 و96 عاما.
وسجلت الإصابات المؤكدة في البلاد في آخر إحصائية امس الاثنين، أكثر من 88600 حالة.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 744 حالة وفاة جديدة في بريطانيا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.