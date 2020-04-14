الدفاع المدني يوجه إرشادات لأصحاب المزارع والبساتين مع حلول موسم الحصاد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتزامن مع حلول موسم حصاد محصول الحنطة والشعير اطلقت مديرية الدفاع المدني جملة من الإرشادات والتوصيات الواجب اتباعها من قبل المزارعين".

وأشارت إلى "ضرورة عدم أيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لأعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان، وتوفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها".



وأكدت المديرية، أنه "يمنع منعا باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مـع توفير علامات تحذيرية تشير الى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين".

وأشارت إلى "ضرورة عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز) على الأرض داخل البستان أو المزرعة".

ولفتت المديرية، إلى "ضرورة الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافـة ومعالجة الردئ منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها، فضلاً عن عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشــــــــاب والدغل المتيبس".



وطالبت بـ "عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان، والانتباه الى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع، بالإضافة إلى الانتباه الى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.

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وتابعت أنه "يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية، وإن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق".

وأشارت إلى "ضرورة عمل فاصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر امتار لتكون عائق في تقدم الحريق، وازالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب اي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق".

وبينت المديرية، أن "النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حدوث أي حادث".