المملكة المتحدة تسجل 778 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تسجيل 778 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ونقلت شبكة سكاي نيوز عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12107 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 93873 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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