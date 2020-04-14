انت الان تتابع إسبانيا تشهد استقرارا في منحنى انتشار فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن إسبانيا تشهد استقرارا في منحنى انتشار فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات من وزارة الصحة فإن الزيادة اليومية في عدد الحالات المسجلة تتراجع يوميا منذ وصلت لذروة تزيد عن تسعة آلاف حالة في نهاية مارس آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تشهد استقرارا في منحنى انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.