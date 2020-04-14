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صورة أرشيفية قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن إسبانيا تشهد استقرارا في منحنى انتشار فيروس كورونا. ووفقا لبيانات من وزارة الصحة فإن الزيادة اليومية في عدد الحالات المسجلة تتراجع يوميا منذ وصلت لذروة تزيد عن تسعة آلاف حالة في نهاية مارس آذار.

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