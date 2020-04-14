رئيس الوزراء البريطاني يواصل فترة النقاهة بعد شفائه من كوفيد-19

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من كوفيد-19 في مقر إقامته الريفي الرسمي، مؤكدا أنه لن يستأنف عمله بدون مشورة فريقه الطبي.

وأضاف المتحدث للصحفيين "إنه يواصل التعافي في تشيكرز... الأولوية هي أن يستريح رئيس الوزراء ويتعافى ونصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".