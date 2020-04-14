"يونيسيف": الحصبة ستفتك بالأطفال بعد "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 24 دولة، بما في ذلك العديد من البلدان التي تتعامل بالفعل مع تفشي الحصبة الكبيرة، علقت استخدامات برامج التطعيم الخاصة بها في الوقت الذي تحارب فيه كورونا. وحذرت من أن نحو 117 مليون طفل في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر الإصابة بالحصبة.



وفي بيان مشترك، قالت مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية (M&RI) إنه من الضروري الاحتفاظ بقدرة التلقيح أثناء الوباء الحالي وبعده وإن أكثر من 117 مليون طفل يمكن أن يتأثروا بتعليق أنشطة التطعيم المقررة.

ويدعم M&RI الحاجة إلى حماية المجتمعات والعاملين الصحيين من كوفيد 19من خلال فترة توقف للحملات الجماعية، حيث تكون مخاطر المرض عالية.

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وتصيب الحصبة، وهي مرض شديد العدوى، نحو 20 مليون شخص كل عام، معظمهم دون سن الخامسة، وعلى الرغم من اللقاح الرخيص والمتوافر بسهولة، فقد ارتفعت حالات الحصبة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما وصفته منظمة الصحة العالمية تردد اللقاح.

وفي عام 2018، تم تسجيل 140 ألف حالة وفاة بسبب الحصبة، معظمها بين الأطفال والرضع، وكان معظمها يمكن الوقاية منه، ما يعني أن البلدان التي حدثت فيها لديها برنامج تطعيم.

من بين 24 دولة قامت بتعليق برامج لقاح الحصبة رسمياً لحماية العاملين الصحيين وإعطاء الأولوية لاستجابة كورونا شهد العديد منها ارتفاعات مقلقة في حالات الحصبة في السنوات الأخيرة.

وعلى وجه الخصوص، تكافح كل من بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ونيجيريا وأوكرانيا وكازاخستان تفشي الأوبئة.