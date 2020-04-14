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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 12 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أحصت المملكة المتحدة، الثلاثاء، 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، في عدد يفوق ما سجل أمس الاثنين (717 وفاة)، ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 12 ألفاً و107.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس 93 ألفاً و873 في زيادة قدرها 5252 عن الاثنين، وفق وزارة الصحة.
وثمة وفيات في المستشفيات تضاف اليها وفيات في دور المسنين او المنازل.
والمملكة المتحدة من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا وبدأت الثلاثاء اسبوعها الرابع من الاغلاق التام.
ويرتقب أن تعلن الحكومة البريطانية الخميس تمديدا محتملا للاغلاق، علما بان رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في النقاهة بعدما امضى اسبوعا في المستشفى اثر اصابته بالفيروس.
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