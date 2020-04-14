ارتداء الكمامات إلزامي في سنغافورة ابتداء من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سنغافورة أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صار إلزامياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في تحول عن نصيحة مبدئية وجهتها السلطات، وذلك مع تزايد الأدلة على أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ربما تكون أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد.



وعندما ظهر الفيروس في سنغافورة قبل ثلاثة أشهر تقريباً، قال مسؤولون إن على المرضى فقط من السكان ارتداء الكمامات لتجنب انتقال العدوى. لكن في الأيام القليلة الماضية، بدأت السلطات تنصح باستخدام الكمامات وجعلتها إلزامية في أماكن معينة مثل وسائل النقل العام.

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وقال الوزير لورنس وونج، الذي يشارك في رئاسة فريق العمل السنغافوري لمكافحة الفيروس، اليوم الثلاثاء: "في اللحظة التي تغادر فيها منزلك، عليك ارتداء الكمامة".

وسيتم فرض غرامة قدرها 300 دولار سنغافوري (212 دولاراً أمريكياً) على من يتم ضبطه أول مرة مخالفاً لقرار ارتداء الكمامة.

وأكدت السلطات اليوم الثلاثاء، تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها مرتبط بانتشار المرض في مهاجع العمال المهاجرين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3252 مصاباً.