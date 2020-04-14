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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر الدكتور إلياس مرابط اليوم الثلاثاء عن وفاة ثمانية أطباء جراء إصابتهم بوباء فيروس كورونا المستجد، خلال تأديتهم لمهامهم، وفقا للبيان.
وقال مرابط ، وفقا للموقع الإخباري الإلكتروني " كل شيء عن الجزائر"، إن ظروف العمل في المستشفيات الجزائرية تحسنت منذ نحو أسبوعين مقارنة بالأسابيع الأولى لظهور الفيروس بعدما عملت السلطات على توفير المعدات ووسائل الحماية والوقاية.
يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الاثنين 313 حالة وفاة و1983 إصابة بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.
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