عمدة نيويورك: لعدم الإستعجال بعودة الحياة لطبيعتها قبيل مكافحة كورونا

أشار عمدة ولاية نيويورك الأميركية، بيل دي بلاسيو، إلى أن "الإجراءات التي نقوم بها في المدينة، تهدف لحماية السكان من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشدد دي بلاسيو على ضرورة "عدم الاستعجال بعودة الحياة بشكل طبيعي قبيل مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره".
من جهته، أشار حاكم نيويورك أندرو كومو في وقت سابق من اليوم، إلى أنه "سيرفض فتح الولاية إذا طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتحها بطريقة غير آمنة".
ويأتي حديثه بعدما أفاد ترامب في مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه "لديه السلطة الكاملة لإنهاء الإغلاق الذي تفرضه الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا".
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