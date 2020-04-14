وزير الإعلام الأردني: الإجراءات الصارمة أوصلتنا إلى "صفر إصابة جديدة" بفيروس كورونا

أشار وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إلى أن بلاده "وصلت إلى "صفر إصابة جديدة" ب​فيروس كورونا​ المستجد يوم الجمعة الماضية، بسبب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة انتشار العدوى"، لافتًا إلى "إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

وشدد العضايلة على أن "السلطات اتخذت عدة إجراءات لحصر الوباء، من أهمها محاصرة أي منطقة يتم اكتشاف بها حالات إصابة بفيروس كورونا من قبل ​القوات المسلحة​ و​الأجهزة الأمنية​ ولجان تقصي الوباء"، موضحاً أنه "يتم إجراء فحص شامل لكل سكان المنطقة، ويتم إغلاقها نهائيًا لمدة أسبوعين".

كما أفاد "ببدء عودة الحياة إلى طبيعتها لكن بشروط صارمة، حيث تم عمل تصاريح إلكترونية للقائمين على القطاع الطبي والصحي، وكذلك القطاع الإنتاجي، والمواد المتعلقة بأساسيات الحياة اليومية". ولفت إلى "تشكيل خلية أزمة، مباشرة الملك عبد الله الثاني، ثم من خلفه رئيس الوزراء، وقائد الجيش، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويتم تنسيق هذه الجهود من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات.

ومع ذلك، يؤكد العضايلة إن النجاح في عدم تسجيل أي إصابات يوم الجمعة، لا يعني توقع انتهاء الوباء قريبًا، متوقّعاً "أن الأمر سيكون أفضل في حال استمرت الإجراءات، بجانب استمرار الوعي لدى المواطنين".