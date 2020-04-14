المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون لن يستأنف العمل دون مشورة فريقه الطبي

أكد المتحدث باسم ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، أن "جونسون يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في مقر إقامته الريفي الرسمي".

وشدد المتحدث على أن "رئيس الوزراء لن يستأنف عمله دون مشورة فريقه الطبي، لافتاً إلى أن "الأولوية هي أن يستريح ويتعافى، في وقت نصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".

وكان جونسون قضى سبع ليالي في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، إثر تدهور حالته الصحية خلال مكوثه في العزل المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس.