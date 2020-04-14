أمين عام الناتو: قواتنا مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار كورونا

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​، ​ينس ستولتنبرغ​، أن "قوات الحلف مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"،رغم تخفيض عددها واستعداداتنا ما زالت مستمرة".

ولفت ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، إلى أنه "صحيح أن مهمتنا التدريبية في ​العراق​ خفّضت، وهذا لا علاقة له بالفيروس بل بالأمن وهي مهمة تدريبية لمساعدة ​القوات العراقية​ على محاربة عدم ظهور داعش مرة أخرى"، موضحاً أن الحلف "اتخذ قراراً بزيادة تدريباته مرة أخرى عندما تسمح الظروف لذلك".

كما شدد على أنه "خفضنا التدريب لكننا مستمرون بمهامنا على الرغم من العدد القليل المتواجد الآن، حتى أن مهماتنا مستمرة في ​أفغانستان​ وكوسوفو"، داعياً "طالبان" إلى خفض العنف وإيقاف الهجمات، وتنفيذ اتفاق السلام مع واشنطن، ونحن ندعم هذا الاتفاق ومبادلة السجناء ونحن نشجع جميع الأطراف للوفاء بوعودهم لخفض العنف وتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع".

وأفاد ستولتنبرغ بأن "​الناتو​ سيستمر بدعم أفغانستان من خلال مهماتنا التدريبية للقوات الأفغانية لأنها افضل طريقة، وإرسال رسالة أن طالبان لن تنجح في المعركة بل عليها الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصيل إلى اتفاق سلام".