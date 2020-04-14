بومبيو: اتغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي وسيكون مكلفاً جداً

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك يومبيو "الصين والحزب الشيوعي بعدم تقديم معلومات كافية مبكراً للمجتمع الدولي عن وباء كورونا"، معربا عن أسفه "لأن الفيروس لم يتم تحديده بالسرعة الكافية".
ولفت بومبيو، خلال حديث صحفي، إلى أنه "سيكون هناك وقت للمساءلة، وأنا واثق من أن هذا سيحدث"، منوّهاً بأنه "من الضروري للغاية في الوقت الحالي، التركيز على المهمة الراهنة من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد الأميركي، ومن ثم الاقتصاد العالمي. وسيكون هناك وقت لتحديد المسؤوليات وإلقاء اللوم".
كما شدد على أنه "من الأهمية أن نعرف كيف انتشر فيروس كورونا ومن أين ظهر"، مشيراً إلى أنه "اطلع على تقارير تبين أن الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين". وأفاد بأن "الاقتصاد العالمي انكفأ على نفسه، وانغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي، وسيكون مكلفا جدا"، مشدداً على ضرورة "التأكد من أن دولة أخرى لن تفتح الباب مستقبلا أمام مثل هذا الأمر".
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