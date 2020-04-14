السلطات البريطانية: عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا تخطى الـ 11 ألفاً

أشارت ​السلطات البريطانية​ إلى أن "عدد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في المستشفيات، ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليتخطى الـ 11 ألف شخصاً".

وأعلنت زارة الصحة البريطانية تسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93873 حالة. يأتي ذلك توازياً مع وفاة 778 مصاباً بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12107 شخصاً.

بالتوازي، أعلن الجيش البريطاني أن وحدة من جنوده تلقت تدريباً على اختبارات وفحوصات كورونا، وباتت مؤهلة لإجرائها.

من جهته، أشار رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، إلى أن "الجهود التي يبذلها الملايين من الناس في بريطانيا، تتطلب من الجميع البقاء من المنزل"، لافتاً إلى أن "التغلب في المواجهة مع فيروس كورونا المستجد لن تكون إلا بذلك".