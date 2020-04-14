السلطات الباكستانية تمدد إجراءات العزل العام في البلاد أسبوعين إضافيين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمدة أسبوعين للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى أن "بعض القطاعات ستعود للعمل على مراحل".

وشدد خان على أن "قطاع التشييد سيكون أول قطاع يعود للعمل".

وكانت السلطات الباكستانية أكدت إصابة 5716 شخصاتً بفيروس كورونا، توازياً مع وفاة 96 شخصاً إثر إصابتهم بالوباء.

من جهته، حذّر البنك الدولي من توقعات بأن يواجه الغقتصاد الباكستاني حالة من الركود خلال السنة المالية 2020-2021.