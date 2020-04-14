وزارة الصحة السورية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ تسجيل أربع إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر أيار المقبل، مطالبة "بالتشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن سوريا سجلت، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أول وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.