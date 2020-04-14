أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر أيار المقبل، مطالبة "بالتشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة".
تجدر الإشارة إلى أن سوريا سجلت، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أول وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السورية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.