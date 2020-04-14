أكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، في تصريح صحافي، أن "محافظة البقاع عادت لتكون خالية من الاصابات بفيروس كورونا بعد شفاء الإصابة الوحيدة فيها وهو المواطن عادل البشارة من بلدة الفاعور بعد اجرائه فحص الـPCR لمرتين متتاليتين وجاءت النتيجة سلبية، وذلك بعد انقضاء مدة الحجر المنزلي وهي 14 يوما".
وتمنى ابو جوده على المواطنين "ملازمة منازلهم وتنفيذ قرار التعبئة العامة بشكل صحيح والإلتزام به حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم، وإلا فإن عدم الإلتزام سيؤدي إلى مخاطر صحية وخيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع: المحافظة عادت لتكون خالية من الاصابات بكورونا بعد شفاء الإصابة الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.