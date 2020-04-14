محافظ البقاع: المحافظة عادت لتكون خالية من الاصابات بكورونا بعد شفاء الإصابة الوحيدة

أكد محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​، في تصريح صحافي، أن "محافظة البقاع عادت لتكون خالية من الاصابات ب​فيروس كورونا​ بعد شفاء الإصابة الوحيدة فيها وهو المواطن عادل البشارة من ​بلدة الفاعور​ بعد اجرائه فحص الـPCR لمرتين متتاليتين وجاءت النتيجة سلبية، وذلك بعد انقضاء مدة ​الحجر المنزلي​ وهي 14 يوما".

وتمنى ابو جوده على المواطنين "ملازمة منازلهم وتنفيذ قرار التعبئة العامة بشكل صحيح والإلتزام به حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم، وإلا فإن عدم الإلتزام سيؤدي إلى مخاطر صحية وخيمة".