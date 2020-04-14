ميقاتي: الإستهداف لن يزيد جمعية العزم إلا قوة ومنعة للمزيد من العطاء

دعا رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ العاملين في مراكز العزم إلى عدم الإهتمام "للتحامل والإفتراء، فنحن جنود مجهولون نعمل بصمت لأنّنا لا نبغي من ذلك سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وخدمة أهلنا الذين سنستمر في الوقوف الى جانبهم في كلّ الظروف".

وخلال تفقده مراكز الرعاية الصحية التابعة لـ"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، حيث إطلع على سير العمل فيها، واستمع من الفريق الصحي والطبي العامل إلى كلّ التفاصيل المتعلقة بالأعمال الصحية التي تقدمها المراكز، كما استمع من المسؤولين فيها عن أعمال الإغاثة والتقديمات الإجتماعية، أشار إلى أن "جمعية العزم لم تقصر يوماً بحق أهلها ولن يزيدها إستهداف البعض وإفتراءاتهم إلا قوة ومنعة للمزيد من العطاء". وأضاف: "نرجو الله أن يرفع عن ​طرابلس​ وكلّ ​لبنان​ والعالم هذا البلاء، لكي تعود الحياة الى طبيعتها".

وكان ميقاتي شارك في لقاء قيادات طرابلس لمواجهة تداعيات ​كورونا​ في المدينة، وقال قبل الاجتماع، في دردشة مع الصحافيين، "كلنا يد واحدة في مشهد حضاري وراق، وكل طرابلس يد واحدة، بكل قواها السياسية من اجل مساعدة الناس، وما نؤكده انه ممنوع ان يجوع احد في طرابلس".