كوبيتش: أطلعت غوتيريش على المجالات التي يحتاج لبنان فيها للمساعدة لمحاربة كورونا

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأمس على المجالات ذات الأولوية التي يحتاج لبنان فيها للمساعدة الدولية الطارئة لمحاربة ​فيروس كورونا​ وتداعياته، بما في ذلك دعم اللبنانيين الأكثر احتياجاً ودور ​الأمم المتحدة​ في تسهيل نشاطات مساعدة ​اللاجئين السوريين​ و​الفلسطينيين​".

وشدد كوبيتش على أن "الوقت لتفعيل بيانات التعاطف والتضامن الدولي عبر العمل الملموس".