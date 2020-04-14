مراقبو الاقتصاد والزراعة سطروا 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في سوق الحسبة وسوق الخضار الجديد في صيدا

سطر مراقبو ​الاقتصاد​ والزراعة اربعة ​محاضر ضبط​ بحق مخالفين ، ثلاثة في سوق الحسبة جنوب ​مدينة صيدا​ ورابع في ​سوق صيدا​ الجديد للخضار والفاكهة.



وكان المراقبون خلال جولتهم قد سطروا المحاضر الثلاث بحق أصحاب عدد من المحلات بسبب عدم التزامهم بلائحة الاسعار التوجيهية الصادرة عن ​وزارة الزراعة​ في عملية بيعهم للمواطنيين والتي حددت معدل اسعار الجملة لبيع الخضار والفاكهة بحديها الادنى والاقصى.

كما تم تسطير محضر رابع بحق صاحب سوق صيدا للخضار والفاكهة الذي يقع بالقرب من السبينس لتجاوزه في بيع بعض الخضار والفاكهة نسبة ربح ال30 % لمعدل سعر الجملة الأقصى وفقا للائحة الوزارة، الأمر الذي ادى الى إقفال التاجر السوق بمختلف فروعه في مجدليون والشرحبيل شرق المدينة ونزوله والعاملين لديه إلى الشارع، وإغلاق الطريق لبعض الوقت بحاويات النفايات احتجاجا، وما لبثت أن حضرت القوى الأمنية واعادت فتحها.

وستعمل فرق مراقبي الاقتصاد والزراعة وضمن آلية عمل الوزارتين المشتركة التي تحرص على العمل لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، إلى تكثيف جولاتها الميدانية اليومية لمراقبة التزام المتاجر الغذائية بمعدل هامش الارباح نسبة لارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة اللبنانية، وتقيد اصحاب محال الخضار والفاكهة بلائحة الاسعار التوجيهية التي وضعتها وزارة الزراعة ، لتمكين المواطنيين من شرائها بافضل الاثمان بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

