إدارة الكوارث: ارتفاع عدد المصابين إلى 641 بعد تسجيل 9 حالات جديدة

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومية تقريرها اليومي حول وباء "كورونا" المستجد. وأشارت إلى "ارتفاع عدد المصابين إلى 641 بعد تسجيل 9 حالات جديدة"، لافتة إلى أن "14007 فحصاً أُجري حتى الان نتج منها 21 حالة وفاة و641 حالة إصابة و80 حالة شفاء من ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ منذ بداية تفشي الفيروس في 21 شباط حتى اليوم". وأوضح التقرير أن "لبنان سجل 9 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مقيمين و2 وافدين".

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