عطية: سنشدد رقابتنا كتفتيش مركزي ونضع التقارير لملاحقة كل من يدخل بيانات خاطئة

أعلن رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ "اننا سنشدد رقابتنا كتفتيش مركزي ونضع التقارير لملاحقة كل من يدخل بيانات خاطئة أو مغايرة للواقع"، مؤكدا ان "قيمة منصة ​البلديات​ التي تم اطلاقها انها تعمل وفق قواعد الذكاء الاصطناعي اي لا تقبل بازدواجية المعلومات ونرفض اي استغلال للمواطن في حاجاته".

وفي وقت سابق، اشار مشرفية الى انه "لا بد اليوم من الإضاءة على قيمة جديدة مضافة غير مسبوقة في ​تاريخ لبنان​، وهي التعاون اللصيق بين الإدارة التنفيذية والإدارة الرقابية، وهذا تنسيق فريد من نوعه، وعسى أن يكون لقاء هاتين الإرادتين للخير العام، وهذا ما أحببت توضيحه إلى جانب كلام معالي الوزير".