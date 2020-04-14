يمين: من غير المقبول أن يحاول أحد إقناعنا بأن الحكومة حكومة مستقلين

أشارت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "​زغرتا​ اعتمدت كنموذج حيث تمكنت من حصر ​فيروس كورونا​ بعد اكتشاف إصابات متتالية ولم نشهد إي إصابات جديدة في الأسبوعين الأخيرين"، لافتاً إلى أن "العمل في زغرتا لمواجهة كورونا كان أشبه بخلية نحل بفعل الجهود التي بذلتها البلدية بغطاء سياسي وشعبي وتم تنظيم الأمور بشكل نموذجي".

وفي حين شددت على أن "نشر الإيجابية يساعد على الوصول إلى النهايات السعيدة والتجربة اللبنانية في مواجهة كورونا نالت ثناء الدول الكبرى"، أكدت أن "لبنان يجمع على عمل وزارة الصحة وانفتاح ومناقبية الوزير ​حمد حسن​ والدولة تمكنت من اجتياز الاختبار بنجاح".

من ناحية أخرى، اعتبرت يمين أنه "من غير المقبول أن يحاول أحد إقناعنا بأن ​الحكومة​ الحالية حكومة مستقلين فالوزراء أتوا بقرار سياسي"، لافتة إلى أنه "لولا صرخة رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق سليمان فرنجيّة إزاء ​التعيينات​ التي كانت مصادرة من قبل مكوّن سياسي في لبنان لكانت مرّت"، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ فاجأ الناس بتراجعه بعدما أدرك أنّ هناك خطأ ما".