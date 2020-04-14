محافظ النبطية: يمنع إقفال أيّ طريق في المدينة من دون مراجعة القوى الأمنية والجيش

وجه محافظ النبطية القاضي محمود المولى تعميما الى قائمقاميات وبلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في محافظة النبطية دعا فيه انه "وفي إطار الحملة الجارية للحد من إنتشار وباء كوروبا المستجد تبين إقدام بعض البلديات على عزل البلدات وإقفال بعض الطرقات المؤدية اليها واقامة الحواجز على مداخل البلدات والطرقات
الرئيسية".
ولفت المحافظ المولى الى انه بناء" على ما تقدم يمنع إقفال أي طريق دون مراجعة القوى الأمنية والجيش اللبناني کون بعض هذه الطرقات خاضعة للتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية".
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