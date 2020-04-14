محافظ النبطية: يمنع إقفال أيّ طريق في المدينة من دون مراجعة القوى الأمنية والجيش

وجه محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ تعميما الى قائمقاميات وبلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في ​محافظة النبطية​ دعا فيه انه "وفي إطار الحملة الجارية للحد من إنتشار وباء كوروبا المستجد تبين إقدام بعض ​البلديات​ على عزل البلدات وإقفال بعض الطرقات المؤدية اليها واقامة الحواجز على مداخل البلدات والطرقات

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ولفت المحافظ المولى الى انه بناء" على ما تقدم يمنع إقفال أي طريق دون مراجعة ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​ کون بعض هذه الطرقات خاضعة للتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية".