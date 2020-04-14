إدكار طرابلسي يطلق غدا مبادرته الصحية الإنسانية في مستشفى معربس

يطلق النائب ​إدكار طرابلسي​ مبادرته الصحية الانسانية، بالتعاون مع مستشفى الدكتور جورج معربس، وبحضور وزيري الصحة العامة حسن حمد والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه ومشاركتهما، وذلك في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء، في ​مستشفى معربس​ - قبالة كلية الفنون الجميلة - ​الجامعة اللبنانية​ - فرن الشباك.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة المواطنين المرضى المحتاجين في هذه الظروف الضاغطة، عبر ارشادهم للاستفادة من الخدمات الطبية والاستشفائية التي يقدمها الاطباء المتطوعون في فريق طرابلسي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمستشفى معربس ومراكز الرعاية الصحية.