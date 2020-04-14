برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث منظومة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى طالب فيها الاستمرار في جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وتحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية.

وأكد "مسعود"، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، فيما يتعلق باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل، خاصةً المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستعراض وزير النقل، للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصة خطط تحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، إلى جانب مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بمختلف أحياء وضواحى القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحطة المركزية لوسائل النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطورات العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وثمن "مسعود" على ما حققته الحكومة من إنجازات كبيرة في مختلف المشروعات الخاصة بالنقل والطرق والكباري والانفاق والمحاور الرئيسية على امتداد مجرى النيل.