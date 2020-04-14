رئيس بيلاروسيا: لم نسجل أية وفاة بكورونا وأرفض الحجر الصحي

جدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رفضه الإجراءات الاحترازية للسيطرة على وباء كورونا، مؤكدا أن بلاده لم تسجّل أية وفاة بسبب الفيروس.
وقال لوكاشينكو- خلال اجتماع رسمي- "لن يموت أحد بفيروس كورونا في بلادنا، أصرح بذلك على الملأ"، وهو ما يتعارض مع الأرقام التي نشرتها الحكومة والتي أعلنت فيها تسجيل 2919 إصابة و29 وفاة بسبب الفيروس.
وأضاف لوكاشينكو- وفقا لما أوردته الرئاسة البيلاروسية على موقعها
و حذّر خبراء منظمة الصحة العالمية السبت، سلطات بيلاروسيا من أنّ وباء كورونايسجّل "انتشارًا سريعا" في البلاد، وأوصت المنظمة مينسك بإقرار تدابير حجر، وتأجيل الفعاليات الجماهيرية والرياضية، لكنّ الرئيس قال إنّه يعطي الأولوية للاقتصاد الهشّ، معتبرًا أن البلد لا يحتمل فرض تدابير حجر.
ورفض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بقوله "لم أر أي فيروس يطير في الجو"، وما زالت جميع الفعاليات الرياضية والمباريات تقام في مواعيدها.
وقال لوكاشينكو في تصريحات أخرى "الجليد أفضل سلاح لمواجهة الفيروس"، ونصح مواطنيه باستخدام الساونا (الحمام) والعمل في الحقول، معتبرًا ذلك علاجًا فعّالًا للوباء.
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