وفاة رئيس حزب تركيا المستقل بكورونا

تصدرت عناوين أخبار الصحف التركية، خبر وفاة رئيس حزب "تركيا المستقل" حيدر باش، اليوم الثلاثاء، بمستشفى "طرابزون" الذي كان يتلقى فيه العلاج، رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع "تركيا الآن".
حيدر باش، البالغ من العمر 70 عامًا، كان يتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفى "طرابزون" إثر إصابته بفيروس كورونا ووفاته المنية، اليوم الثلاثاء بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية، وجاء ذلك بعد إعلان حزب "تركيا المستقل" بأن حالة رئيسه الصحية مستقرة إلى حد كبير.
وأشار الموقع نقلًا عن صحيفة "سوزجو" التركية، أن
وأعلنت وزارة الصحة التركية، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أمس الإثنين، إلى 61.049 حالة، بعد تسجيل 4 آلاف و93 إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب تسجيل 98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 1296 حالة.
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