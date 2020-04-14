اليونان تسجل 100 حالة وفاة بكورونا

من مساء أمس.
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 100، وذلك عقب وفاة مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 84 عامًا في مستشفى أتيكون في وقت متأخر
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية وخبير الأمراض المعدية البروفيسور سوتيريس تسيودراس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - إن إجمالي عددحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 2145 حالة حتى الآن، من بينها 73 شخصًا في حالة حرجة.
يُذكر أن اليونان أعلنت اكتشاف أول حالة لديها مصابة بفيروس كورونا المستجد في 26 فبراير الماضي، وسجلت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في 12 مارس الماضي.
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