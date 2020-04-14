بوتين يدعو لاتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة تفشي كورونا



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال بوتين، خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان (عبر جسر تليفزيوني)؛ والذي خصص لمناقشة الوضع المحيط بالفيروس، إن "الإجراءات الاستثنائية مطلوبة لوقف انتشار (كوفيد-19)"، لافتا إلى أنه في بعض البلدان "يتم

اتخاذ تدابير طارئة بحق"، ولكن لا يمكن التغلب على الفيروس إلا من خلال تظافر جهود المجتمع الدولي.

وعن تأثيرات كورونا، قال الرئيس الروسي، وفقا لقنوات إخبارية، إن "الجائحة تؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، وتقريبا في جميع أنحاء العالم، فقد أثر كورونا

على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، لقد انخفض تنقل السكان وتراجعت التجارة، كما أن أسواق المواد الأساسية باتت عرضة للتقلبات".

أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة تداعيات كورونا، أوضح أن سلطات بلاده تخصص ما يصل إلى 1.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أن" دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنها استخدام موارد من صندوق الاستقرار والتنمية الأوراسي وبنك التنمية الأوروبي الآسيوي لمواجهة كورونا".

