السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و84 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.



وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا،وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية، إن هناك

8 حالات وفيات لغير سعودييين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83، مشيرا إلى شفاء 84 حالة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.

وأوضح العالي أن لا دليل على تأثير

حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذرًا من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس.

وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا وأن تقييم الوضع مستمر يوميًا.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أمس الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريبًا خلال أسبوع، ما يشكل تحديًا للجميع.

