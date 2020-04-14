مستشار النمسا يدعو إلى الالتزام بالإجراءات المخففة ضد كورونا

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس، المواطنين، إلى الانضباط الكامل بكل الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، رغم تخفيف بعض التدابير، ومنها استئناف تشغيل المحلات التجارية.



وقال كورتس - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء - إن الامتثال لجميع التدابير الاحترازية سيسهل تنفيذ الجدول الزمني حتى تتم العودة إلى الأوضاع الطبيعية في البلاد.

وأشار إلى أن بعض القوانين الخاصة بأزمة كورونا تم اتخاذها على عجل، وربما لا تكون دستورية، وسوف تتم مراجعتها من المحاكم العليا قبل استمرار العمل بها، مؤكدًا التزام الحكومة بضمان الإجراءات الدستورية.

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وتوقع كورتس عدم عودة الطفرات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن تراجع الإحصائيات سيسهل العودة إلى

فتح المطاعم والمدارس في وقت قريب، منوهًا إلى أن قيود الخروج ستستمر لنهاية أبريل الجاري ثم تتم مراجعتها قبل نهاية الشهر.

من جانبه، قال فيرنر كوجلر، نائب المستشار النمساوي، إن الحكومة حريصة على ضمان عدم زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.

فيما أكد وزير الصحة رودولف أنشوبير أن الافتتاح التدريجي للبلاد قد يؤدي إلى زيادات طفيفة في الإصابات بشكل عام، ولكن "الخلاصة هي أن الفيروس تحت سيطرتنا حاليًا".

