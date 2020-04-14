الامير فيصل يفطر مليون صائم والسديس يثني عليه

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ⁧على إطلاق برنامج (⁧إفطار مليون صائم⁩)، الذي يندرج تحت حملة (بِرّاً بمكة)،⁩ وبالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، ومتابعة لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إفطار مليون صائم هي إحدى الصور المتتالية والمستمرة للفتات الإنسانية التي تؤكد مدى حرصه -حفظه الله- على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في عدم تأثُّر أبناء المنطقة بالتبِعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ألمّت بالعالم جرّاء انتشار جائحة فايروس

وأضاف: أننا ومنذ رصد انتشار الفايروس عالمياً نلاحظ الاستعداد الأمثل من إمارة منطقة مكة بقيادة أميرها الفيصل وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، تجسيداً للتوجيهات السديدة والخطط الحكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير

سائلاً المولى القدير- عز وجل- أن يسدد رأي قادتنا ويبارك في جهودهم لما يبذلونه من أجل الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها العز والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الإنسانية التي تؤكد مدى حرصه -حفظه الله- على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في عدم تأثُّر أبناء المنطقة بالتبِعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ألمّت بالعالم جرّاء انتشار جائحة فايروس كورونا كوفيد 19، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة والمتعففة، ومعاونتهم على تخطي الغمة.وأضاف: أننا ومنذ رصد انتشار الفايروس عالمياً نلاحظ الاستعداد الأمثل من إمارة منطقة مكة بقيادة أميرها الفيصل وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، تجسيداً للتوجيهات السديدة والخطط الحكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، يحفظهما الله، من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والأوامر والتوجيهات التي كان لها بالغ الأثر في الحد من انتشار الفايروس، وخلق وعي صحي اجتماعي لدى سكان المنطقة بأهمية مسؤولية الجميع في تجاوز الأزمة وعدم التأثر بتبِعاتها.سائلاً المولى القدير- عز وجل- أن يسدد رأي قادتنا ويبارك في جهودهم لما يبذلونه من أجل الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها العز والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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