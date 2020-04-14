سنغافورة تُلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

تعتزم سنغافورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق مزيد من أماكن العمل، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.
الكمامة"، مشيرا إلى أنه سوف يتم فرض غرامة بحق منتهكي هذا الأمر بقيمة 300 دولار سنغافوري.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التنمية الوطنية، لورانس وونج، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قوله "في اللحظة التي تترك فيها منزلك عليك أن ترتدي
وأضاف أنه سوف يتم اختيار أماكن العمل التي سوف يسمح لها بمواصلة نشاطها، من أجل تقليص حركة المواطنين، وتأتيهذه الإجراءات بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في المهاجع التي يقطن بها أفراد العمالة الأجنبية.
وقد سجلت سنغافورة اليوم 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 3252 حالة.
ويعمل نحو 80% من القوة العاملة في سنغافورة حاليا من المنزل، والـ 20% الباقية من الوظائف الأساسية، وقال وونج" نريد أن نخفض هذه النسبة أكثر من ذلك".
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