جونسون يواصل فترة النقاهة بعد شفائه من كورونا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من (كوفيد-19) في مقر إقامته الريفي الرسمي، مؤكداً أنه لن يستأنف عمله من دون مشورة فريقه الطبي.

وأضاف المتحدث للصحفيين "إنه يواصل التعافي في تشيكرز... الأولوية هي أن يستريح رئيس الوزراء ويتعافى، ونصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".