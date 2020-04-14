ارتفاع الإصابات بكورونا في الفلبين إلى 5223

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 291 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5223 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 335 شخصاً، بينما تعافى 295 من مرضى الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

يذكر أن الفلبين يوجد بها الآن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19-" بين دول جنوب شرق آسيا، ثم تليها ماليزيا في المرتبة الثانية بواقع 4987 حالة إصابة.