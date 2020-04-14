أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في السويد

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من ألف شخص في السويد منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية الثلاثاء. وبلغت الحصيلة 1033 وفاة، و11 ألفاً و445 إصابة في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 10,3 ملايين نسمة، واتخذ خلافاً لغالبية الدول الأوروبية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء.

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