تضرر 1.1 مليون طالب بألمانيا جراء «كورونا»

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أعداد التلاميذ الذين بصدد إنهاء تعليمهم المدرسي ومتضررين حالياً من إغلاق المدارس في ألمانيا على خلفية أزمة وباء كورونا، يصل إلى 1.1 مليون تلميذ وتلميذة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج الفصول الدراسية الختامية للمدارس المهنية في هذا الرصد للمكتب، وفقاً للمكتب اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية.
ووفقاً لنتائج أولية للهيئة، تضرر إجمالي 8.3 مليون تلميذ وتلميذة في مدارس عامة بهذا العام الدراسي في ألمانيا، 2.4 مليون تلميذ وتلميذة في مدارس مهنية من إغلاق المدارس في ألمانيا حتى الآن على خلفية أزمة وباء كورونا.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات سوف يتشاورون غداً الأربعاء بشأن ما سيسري في المدارس بعد 19 أبريل الجاري.
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