سويسرا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات جراء «كورونا»

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ 900 ارتفاعا من 885 أمس الاثنين.
وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض زاد إلى 25834 من 25580.
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