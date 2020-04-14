«الصحة العالمية» تحذر: لم نصل لذروة «كورونا» بعد

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة خلال إفادة صحفية في جنيف «فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90 في المائة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم، فإننا قطعاً لم نشهد الذروة بعد».

وأضافت في إشارة لأحدث البيانات أنه فيما يتعلق بالصين فإن «الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج».

وأردفت قائلة «لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً قبل 12 شهراً أو أكثر».

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