ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، إلى تسجيل تسع إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 641 حالة.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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