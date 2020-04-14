ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 320 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 320 حالة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس في كل من شرق القدس وجنين والخليل.

وأوضح ملحم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس ارتفعت إلى 320 حالة، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 64 حالة، فيما كان تم تسجيل حالتي وفاة.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتخفيف التدابير الصارمة المعلن عنها لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا للسماح باستئناف العمل في بعض القطاعات ذات الأولوية.