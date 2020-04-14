نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، بات قريبا من التوقيع على عقد جديد مع فريقه.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن نوير في طريقه لرفض عرض تشيلسي، الذي يرغب في ضمه هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن نوير اقترب من التوصل لاتفاق مع إدارة النادي البافاري بشأن تمديد العقد المبرم بينهما.

Advertisements

وكان تشيلسي قد وضع نوير على رأس أهدافه الصيفية، لتعزيز مركز حراسة مرمى الفريق، في ظل عدم ثقة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وينتهي عقد نوير، البالغ 34 عامًا، مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، لكن إدارة النادي بدأت المفاوضات معه من أجل حسم ملف تجديد التعاقد.

ورغم مطالب نوير المرتفعة بشأن راتبه السنوي، إلا أن الطرفين على مشارف الوصول لحل وسط، من أجل ضمان استمراره داخل ملعب أليانز أرينا لفترة طويلة.