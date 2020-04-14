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مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لأن يكون عقبة أمام إبرام أي صفقة كبرى لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد اعتاد تاريخيًا على منافسة في الصفقات الكبرى.

وأشارت إلى أن يونايتد عاد هذا العام كي يكون عقبة كبيرة في طريق ريال مدريد، للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز.

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وأوضحت أن مانشستر يونايتد ينافس بقوة ريال مدريد في صفقتي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) وهاري كين (توتنهام).

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر يونايتد قد يحرم الميرنغي أيضًا من الحصول على توقيع بول بوغبا، لاعب وسط الشياطين الحمر، بالتعنت في بيع النجم الفرنسي.

يذكر أن يونايتد تفوق على ريال مدريد هذا الموسم في صفقة البرتغالي برونو فرنانديز، كما أشارت تقارير سابقة لأن النادي الإنجليزي أقرب من الإسباني لضم جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

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