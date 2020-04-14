النمسا تتخفّف من قيود مواجهة كورونا... إلى الحياة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحرّرت النمسا، اليوم، الثلاثاء، من التقييدات التي فرضتها على سكانها واقتصادها بعد تفشّي فيروس كورونا، في خطوة أولى على درب العودة إلى "الحياة الطبيعيّة".

وبدأت المتاجر الصغيّرة والحدائق العامّة والمهن اليدويّة والبستنة في العمل صباح الثلاثاء، بعدما أغلقت لشهر كامل تقريبًا، على أن تبدأ الانعتاق التدريجي من التقييدات، خلال الأسابيع المقبلة.

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وتعتبر النمسا أول بلد أوروبي يبدأ التخفّف من التقييدات العامّة، مع بقاء التقييدات الشخصيّة مثل الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات.

وقال المستشار الألماني إن بلاده "في المسار الصحيح"، بعدما بدأت أعداد المصابين بالانخفاض تدريجيا خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة بالنمسا، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفًا و185 مصابًا، بعد تسجيل 105 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى 384.