شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية اليمنية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 كشف رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية.

وقال بنش على موقع التواصل الإجتماعي: نفى مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية بان استدعاء عدد من موظفي المالية من قبل نيابة صيرة الابتدائية هو لغرض الضغط لصرف مرتبات القضاة المرتبطين بالحوثيين . Advertisements وأوضح المصدر بان النيابة أستدعت عدد من الموظفين لسماع أقوالهم عن واقعة الامتناع عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وعند رفضهم الحضور اصدر بحقهم أوامر قبض وأكد المصدر بان توقيف العمل في الوزارة وتعطيل العمل في مرفق عام إحتجاجاً على أوامر قضائية يضع من يقف خلفه تحت طائلة المسالة القانونية.

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