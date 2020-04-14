شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تنعي الزميل الصحفي معتز الجمل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الزملاء العاملين بموقع اليمن العربي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل معتز الجمل.

وتتقدم أسرة "الخليج 365" بأحر عبارات المواساة لأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" تنعي الزميل الصحفي معتز الجمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.