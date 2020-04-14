شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن من إب في مدينة الضالع بظروف غامضة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 قتل مواطن برصاص مسلحين بظروف وملابسات غامضة بمدينة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "حسين صالح محمد الخولاني"، قتل برصاص مسلحين في مدينة الضالع، بظروف وملابسات غامضة، وتعرض لعملية نهب ما بحوزته من فلوس من قبل الجناة. Advertisements وبحسب المصادر فإن المواطن يعمل في كسب قوت أولاده بمدينة الضالع وينتمي إلى مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب. وأكدت المصادر أن الجناة لاذوا بالفرار عقب الجريمةـ فيما تشهد مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنتقالي فوضى أمنية واسعة زادت معها معدلات الجريمة والقتل.

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